"Начались масштабные работы по инвентаризации объектов культурного наследия. У нас есть учётные записи, но есть предположение, что их значительно больше. К примеру, с 1 февраля полностью завершено обследование двух архитектурных комплексов, в одном из них на учете у нас было 17 объектов, а их стало 30, то есть выявлено столько памятников ", — сказал Кодзоев журналистам.

По его словам, привлеченные археологии и ученые должны обращать внимание даже на склепы, жилые и боевые башни, находящиеся в руинированном состоянии.

"Что касается второго комплекса, по списками у нас 23 объекта, добавилось там ещё 24. Работа будет продолжена, она рассчитана на два-три года. Предстоит обследовать 133 комплекса в горной части. Думаю, что в итоге количество выявленных памятников значительно увеличится", — добавил глава комитета.

В свою очередь руководитель Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев заявил, что только за прошлый год в горах выявлено 68 объектов.

"В этом году, не говоря уже об этих двух комплексах, накануне в башенном поселении Хамхи выявлено около 100 объектов, ранее говорилось о нахождении там лишь 27. Это колоссальная работа", — сказал Сампиев.

Как отметил и.о. директора археологического центра республики Умалат Гадиев, при проведении таких сложных работ, как реставрация, необходимо соблюдать жёсткие требования, чтоб не навредить сооружениям.

"Это прежде всего подведение четкой и надежной платформы, которая связана с проведением исследований, будь то геологическое, будь то археологическое. Потому что от этого зависит то, как мы сделаем конечный продукт, насколько прочно будет это сконструированное здание. Я согласен с тем, что необходимо работать поэтапно, не спеша. Мы все должны быть едины в этом деле — общественность, научная элита, так как мы имеем дело с общенациональным достоянием", — считает археолог.

Ранее сообщалось, что в регионе реализуют долгосрочную программу развития горного района с восстановлением расположенных там древних башенных комплексов, рассчитанную на 20 лет. Для этого исследователи задались целью восстановить рецепт древнего раствора, применяемого в реставрации каменных памятников.