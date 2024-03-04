Отмечается, что мужчина имел видимые признаки алкогольного опьянения, командир воздушного судна отказал ему в перелете.
Транспортные полицейские доставили мужчину в дежурную часть и направили на медосвидетельствование, от прохождения которого задержанный отказался.
Авиадебошира привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
Также по сообщению о нанесении побоев работнику авиатранспорта проводится проверка для решения вопроса о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Согласно видеоролику, размещенному на сайте управления, инцидент произошел на рейсе авиакомпании S7.