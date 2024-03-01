Он уточнил, что курорт планируется построить в туристическом кластере "Тальцы" на Байкальском тракте под Иркутском в рамках совместного с Бурятией проекта "Волшебный Байкал", вошедшего в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал".

О появлении нового курорта на Байкале на основе принципа "ноль загрязнения" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в четверг.

"Наш проект называется "Байкальская слобода". Вчера президент сказал, что на Байкале будет круглогодичный курорт, скорее всего, имея ввиду нашу "Байкальскую слободу". Это первый такой проект в России. Мы будем первыми, и у нас все должно получиться. Проект идет под эгидой корпорации "Туризм РФ", и мы уже согласовали позицию с Росимуществом о передаче земельного участка в областную собственность", — сказал Кобзев.

По его словам, земельный участок будет разделен на 27 лотов, соответственно 27 инвесторов зайдут в проект. Строительство объектов должно начаться в 2025 году, первый этап планируется завершить к 2027-му.

Курорт будет располагаться не на территории центральной экологической зоны Байкала. "Мы специально ушли, это 14 км от озера вниз по течению реки Ангары", — сказал губернатор.

Он также отметил, что помимо курорта в "Байкальской слободе" будут созданы общественные пространства для организованного отдыха — экологические тропы, лыжероллерные трассы, дорожки для спортивной ходьбы, по которым туристы смогут подойти к Байкалу и истоку Ангары.

"Инвесторам, которые будут заходить, мы обязательно в рамках дополнительных соглашений вменим обязанности по созданию общественных пространств", — подчеркнул губернатор.

Говоря про инфраструктуру объекта, которую планирует построить регион, Кобзев сообщил, что в настоящее время решается, будут это современные канализационно-очистные сооружения на месте, или коллектор вдоль Байкальского тракта, по которому стоки станут поступать на очистку в Иркутск.

"Нам бы конечно хотелось, чтобы было централизовано. Мы понимаем, что такой линейный объект должен строиться с соблюдением всех санитарных норм. И мы бы присоединили к нему все частные земельные участки по Байкальскому тракту, что положительно скажется на экологии", — сказал Кобзев.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Иркутской области, финансирование обеспечивающей инфраструктуры планируется совместно с федеральным центром по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

Ранее сообщалось, что проект, который реализуется в рамках соглашения с "Корпорацией "Туризм.РФ", требует около 370 га земли. В туркластере "Тальцы" на берегу Иркутского водохранилища предполагается разместить отели на 3,5 тыс. номеров, аквапарк, марину для стоянки 450 яхт, а также создать сеть туристических маршрутов. Общий объем инвестиций в проект превышает 40 млрд рублей. Ожидается, что к 2035 году туркластер сможет принимать более 850 тыс. человек в год.

Ранее Кобзев сообщал, что проект "Тальцы" ориентирован на внутренний туризм, он должен стать альтернативой поселку Листвянка на берегу Байкала, куда часто едут как иркутяне, так и приезжающие из других регионов туристы.

Сейчас "Тальцы" — это архитектурно-этнографический музей, куда были свезены постройки Илимского острога, которые попадали в зону затопления Усть-Илимским водохранилищем, и другие памятники из Иркутской области. "Тальцы" работают круглый год и с учетом постоянно проходящих там культурных мероприятий привлекают большое количество людей.