"Прирост турпотока в 2023 году по сравнению с 2021-м составил 49%", — цитирует пресс-служба главу комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

По его словам, импульс к развитию задал национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", реализация которого началась в мае 2021 года.

Уточняется, что по статистике Петербург вместе с Ленинградской областью принимают каждого пятого туриста страны.

Власти также фиксируют наиболее активный рост в сфере делового туризма: в 2023 году его прирост составил 24% по сравнению с предыдущим периодом, эта категория туристов составляет около 13% общего турпотока, но формирует 40% всей выручки в индустрии.

Как сообщалось, за 2023 год Петербург посетили 9,4 млн туристов, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вклад туризма в экономику Петербурга составил 483 млрд рублей, или на 32% больше, чем годом ранее.