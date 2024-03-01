Турмаршрут презентует древний пласт культур, сформировавший и существенно повлиявший на современные народы, которые проживают не только в Карачаево-Черкесии, но и по всему Кавказу, говорится в сообщении.

Общая протяженность круглогодичного туристического маршрута составляет 715 км. Пройти его можно будет за четыре дня.

За это время туристы посетят более 20 объектов, в том числе знаковые исторические сооружения, природные комплексы и объекты культурного наследия.

Маршрут "По пути древних цивилизаций" стал вторым в Карачаево-Черкесии, получившим статус национального.

Ранее в федеральный реестр национальных туристских маршрутов был внесен региональный турмаршрут "Сказочная Карачаево-Черкесия", знакомящий с историческим наследием республики. Этот пятидневный маршрут предлагает гостям республики ознакомиться с главными достопримечательностями региона.