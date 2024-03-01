"В этом году фестиваль ледовых скульптур будет организован в традиционном месте проведения разных городских мероприятий — Петропавловской крепости. Торжественную церемонию открытия посетят молодожены и многодетные семьи Кронштадта — места, откуда началась история фестиваля", — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 8 по 17 марта в Нарышкином бастионе. Ожидается, что он соберет мастеров, включая чемпионов мира по ледовой и снежной скульптуре, из Екатеринбурга, Архангельска, Барнаула, Миасса, Невьянска, Нижнего Тагила, Комсомольска-на-Амуре, Краснокамска, Рязани, Москвы, Петербурга, а также казахстанского Актобе.

Всего для экспозиции используют более 200 тонн чистого речного льда, который доставили в Петербург из Пермского края.

Главной темой фестиваля станет объявленный в России Год семьи. Работы будут находиться в специальном шатре при необходимой температуре и влажности. Вход будет свободным ежедневно с 11:00 до 19:00.

В рамках церемонии закрытия 17 марта в Петропавловской крепости состоятся масленичные гулянья.

Как сообщалось, впервые фестиваль "КроншЛёд" состоялся на территории острова Котлин в Петербурге в 2023 году, собрав более 150 тыс. посетителей.