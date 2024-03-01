"Во время проведения разведки на территории храма Тхаба-Ерды мы нашли следы поселений и подтвердили наличие там большого крупного средневекового некрополя в виде подземных склепов. Они не имеют аналогов в горной Ингушетии по своим огромным размерам", — сказал археолог.

По данным Гадиева, в регионе активно идет подготовка к археологическим исследованиям храма. В этом году там предстоят раскопки и разведка. Сотрудники археологического центра специально выезжали в этот район, проводили обследование территории вокруг этого объекта. Есть упоминание о том, что там располагались древнее поселение еще в первом тысячелетии до нашей эры и средневековый каменный могильник. Следы этих поселений и подземных склепов и были обнаружены при проведении разведки.

Как уточнили агентству в пресс-службе археологического центра имени Крупнова, учреждение совместно с ОАО "Наследие Кубани" начало работы по проведению археологической разведки на территории храма "Тхаба Ерды" в Джейрахском районе Ингушетии.

"На территории объекта федерального значения в результате совместных исследований удалось обнаружить керамику, кости животных, куски углей, остатки штукатурки светло-красного цвета. Также выявлен угол кладки стены, оказавшейся продолжением выявленной в 2008-2010 гг. Гадиевым поперечной стены северной галереи храма", — отметил сотрудник пресс-службы.

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируется примерно VIII веком нашей эры. Объект расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров. Впервые за вековой период церковная служба там прошла в 2012 году.

Вход на территорию памятника два года назад ограничили из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения, а также из-за действий вандалов, разрушивших угол пристройки и взломавших входную дверь.

В минувшем году власти оснастили объект камерами видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что республике из федерального бюджета выделено 49,9 млн руб. на реставрацию храма. В январе этого года сотрудники реставрационной компании ООО "Наследие" на прилегающей территории башенного комплекса "Пуй" обнаружены девять фрагментов барельефных камней, предположительно, являющихся утерянными частями христианского храма.