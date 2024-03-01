"Решетова отбывала наказание во Владимирской области, поэтому в этом регионе и шло рассмотрение. Суд удовлетворил апелляционное представление местной прокуратуры. Два основных довода прокурора: она возместила ущерб пострадавшим не в полной мере, чуть более 100 тыс. руб. Второе — положительная характеристика, представленная к ходатайству об УДО, не свидетельствует, что осужденная исправилась и сделала необходимые выводы", — сказал собеседник агентства.

Решетову взяли под стражу в зале суда. Ближайшие 10 месяцев и 14 дней она будет отбывать наказание в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области.

Как сообщалось, в марте 2019 года Петрозаводский горсуд приговорил Решетову к 9,5 года колонии общего режима по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), хотя вину она не признала. Ее заместитель Вадим Виноградов получил такое же наказание.

Также Решетову обязали выплатить родственникам погибших 21,1 млн рублей компенсации.

В августе 2023 года Решетова вышла на свободу по УДО.

18 июня 2016 года 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышли в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоту. Они попали в шторм. 14 детей погибли. В МЧС отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты. Сообщалось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки спальных мест.

В марте 2019 года Петрозаводский горсуд оправдал по этому делу экс-руководителя управления Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко и врио руководителя управления Людмилу Котович. В январе 2023 года Коваленко отсудил 4 млн рублей по делу о трагедии на Сямозере.

Кроме того, были осуждены бывшие сотрудницы департамента труда и социальной защиты Москвы Татьяна Барсукова и Елена Семкина (по ст. 293 УК РФ — халатность), которые были ответственными за организацию оздоровительного отдыха несовершеннолетних.

16 февраля Верховный суд Карелии смягчил приговор экс-инструкторам Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину. Первому уменьшили срок до 3 лет лишения свободы, которое заменили на 3 года принудительных работ. Действия Ильина переквалифицировали с ч.3 ст. 238 УК РФ на ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по которой назначили наказание в виде 1 года лишения свободы, освободив в связи с истечением срока давности.