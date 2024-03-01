Ryanair рассчитывает, что Boeing поставит ей лишь 40 из 57 самолетов, которые авиакомпания должна была получить до конца июня, говорится в ее пресс-релизе.

С учетом того, что Ryanair ранее остановила полеты порядка 20% самолетов Airbus из своего парка в связи с проблемами двигателей Pratt & Whitney, отсрочка поставок лайнеров Boeing приведет к росту стоимости авиаперевозок в летнее время, отмечают в компании.

В следующем фингоду, который начнется в апреле, Ryanair, вероятно, сможет перевезти менее 200 млн пассажиров против запланированных ранее 205 млн пассажиров.

Авиакомпания намерена сократить частоту рейсов на действующих маршрутах, но не намерена отказываться от новых маршрутов, говорится в пресс-релизе.