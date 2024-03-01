"Завершили проектирование второго съезда (слипа — ИФ) и парковки в Филинской бухте. Положительное заключение экспертизы получено вчера", — написал Алиханов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Глава области добавил, что региональные власти уже выделили средства администрации Светлогорского района для проведения строительных работ. Муниципалитет уже готовит торги, завершить строительство объекта планируют в этом году.

"Как и обещали, инфраструктуру для рыбаков восстановим", — подчеркнул Алиханов.

Подписчики положительно оценили эту новость, так как самодельный слип для рыбацких лодок в Филинской бухте был демонтирован из-за строительства детского спортивно-оздоровительного лагеря.

Алиханов добавил, что новый слип будет третьим в области, где рыбками смогут спускать свои лодки и выходить в море.

В Калининградской области традиционно рыбаки-любители выходят в Балтийское море, а также в Калининградский и Куршский заливы. В море они ловят в основном судака, камбалу и лосося. В заливах — судака, леща, угря, карася, плотву.