Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Тюмени планируется в 15:10, прилет в Ереван в 19:00 местного времени. Время в пути — 4 часа 50 минут.

На маршруте будут задействованы самолеты Boeing 737-500.

Согласно данным тюменского аэропорта, в настоящее время прямые рейсы из Тюмени в Ереван выполняет авиакомпания "ЮТэйр".

Shirak Avia зарегистрирована в Армении в 2019 году. Выполняет рейсы в города России, страны СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы. Парк компании состоит из самолетов Boeing-737-500/800.