В настоящее время реализуется первый этап проекта с возведением комплекса гостиниц почти на 700 номеров, также будет построено 6 подвесных канатных дорог и более 25 км горнолыжных трасс. Реализация второго этапа запланирована до конца 2030 года.

"Для республики туризм — стратегически важная отрасль. На сегодня в регионе представлены такие туристские направления, как экотуризм, событийный и гастрономический туризм, развивается сельский туризм. Сейчас возводится обеспечивающая инфраструктура. На эти цели в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено 6,6 млрд рублей", — приводятся в сообщении слова главы республики Мурата Кумпилова.

Вопросы туризма, спорта, цифровизации, а также науки и высшего образования глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко в Москве.

Чернышенко отметил, что туристическая отрасль в Адыгее уверенно развивается, в том числе за счет реализации проекта по строительству "Лагонаки". По его словам, правительство РФ "и дальше будет поддерживать регион в его поступательном развитии".

Как сообщалось, проект всесезонного курорта "Лагонаки" реализует НАО "Красная поляна". Инвестиции компании в проект в 2021 году озвучивались в объеме 35 млрд рублей, затем они были увеличены до 60 млрд рублей. До 2028 года планировалось построить 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров, круглогодичные сервисы для семейного отдыха: горные бани, спа-комплексы, рестораны. В 2021 году проект получил статус масштабного, что предполагает ряд преференций инвестору.

Глава республики ранее сообщал, что проект реализуется за счет частных и государственных инвестиций, разделен на несколько этапов, на первом до конца 2024 года будет построено 25 км трасс и отели на 642 номера.