"Спрос на речные путешествия в целом заметно вырос после пандемии – в 2023 году в круизах побывало вдвое больше туристов, чем в доковидном 2019 году. Но наиболее заметно он активизировался в сегменте рек Сибири и Байкала. На сегодня около 60% летних круизов по Сибири и 80% по Байкалу уже продано", — сообщил генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Эксперт РСТ пояснил, что прежде круизный продукт ассоциировался с Волгой – путешествиями по городам Золотого кольца, в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород. Но после пандемии туристы обратили внимание и на сибирские реки.

"Исторически там не было круизного флота, суда использовались только для местных транспортных перевозок. На сибирских реках сложно строить корабли, но такие планы уже есть, инвесторы готовы вкладываться. Часть флота через Северный Ледовитый океан перегнали на Енисей, Обь и Иртыш, на Лене теплоходы уже работали. В прошлую навигацию на теплоходе «Северная сказка» по Оби и Иртышу перевезли порядка полутора тысяч туристов. На Енисее с отличной загрузкой несколько сезонов ходит теплоход "Максим Горький", переделанный под пятизвездочный отель. По Лене ходят "Демьян Бедный" и "Михаил Светлов", ранее работавшие только с иностранцами. В целом круизный сегмент в Сибири показал кратное увеличение турпотока", — пояснил глава "Инфофлота".

По его словам, этим летом, как и год назад, по Оби и Иртышу будет ходить один теплоход, еще один на Енисее, по Лене – два судна. Ситуация на Байкале сложнее – там спрос также растет, а круизных судов очень мало.

Стоимость круизов в Сибири примерно в два раза превышает цену водных путешествий по европейской части России. Цена туродня стартует от 25-30 тыс. рублей на человека, а на теплоходе "Максим Горький" доходит до 40-45 тыс. В европейской части страны стоимость круизов начинается от 10-12 тыс. рублей в сутки.