"1 марта — день начала календарной весны. Сегодня Думская башня расцвела. Это такой необычный и прекрасный подарок для всех женщин из Петербурга и тех, кто приедет в Петербург. Давайте будем верить вместе в чудеса, приходить на Думскую башню и радоваться тюльпанам, которые украсили внутреннее убранство башни", — сказала Погорецкая.

По ее словам, пять тысяч цветов приехали из специального питомника, который расположен под Петербургом. Среди тюльпанов есть редкие сорта. Цветы украсили более 200 ступеней башни и ее смотровую площадку.

"Тюльпаны будут украшать башню десять дней. С 10 утра и до 10 вечера посетители смогут прийти и полюбоваться буйством природных красок. Каждые полчаса есть сеансы", — уточнила директор центра.

Она добавила, что впереди Думскую башню ждет выставка, посвященная Невскому проспекту.

Председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин со своей стороны отметил, что украшение тюльпанами Думской башни — главное событие начала весны.

"Нам еще придется подождать пару месяцев, когда в Петербурге расцветут тюльпаны. Но уже сегодня в городе можно ими любоваться в Думской башне. Это символ 8 марта. Мы очень рады, что уже сегодня можем подарить это праздничное настроение девушкам и женщинам", — сказал Болтин.

Думская башня была возведена на рубеже XVIII-XIX веков по указу императора Павла I итальянским архитектором Джакомо Феррари в стиле доминант, характерных для главных торговых площадей европейских городов. Сразу после постройки на башне появились часы, механизм которых был заменен на новый в 1880-х годах. Механизм соединили с колоколами, и куранты на Невском проспекте бьют ежечасно. Смотровая площадка башни расположена на высоте 47 метров, для подъема на нее необходимо преодолеть 233 ступеньки. Оттуда открывается вид на основные достопримечательности Петербурга.

На протяжении своей истории Думская башня активно использовалась в дни праздников и торжеств.