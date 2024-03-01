"В феврале 2024 года группа представителей турбизнеса и СМИ Индонезии по приглашению туроператора FUN&SUN, Минэкономразвития, комитетов по туризму Москвы и Татарстана посетила Москву и Казань. Регионы посещения определялись, опираясь на запрос индонезийской стороны. Для индонезийцев, большинство из которых мусульмане, важны посещения мест с религиозным и духовным значением, включая мечети, храмы и другие святыни. Такие путешественники предпочитают в поездке наличие халяльной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что по итогам поездки достигнуты договоренности об организации приема в России туристов из Индонезии.

"С апреля 2024 года FUN&SUN начнет прием туристических групп из Индонезии в России, туристы проедут по маршруту "Москва+Казань. Две столицы одного горизонта". Отправляющим туроператором выступит компания Manna Indonesia Group. Уже в текущем году планируем принять 2500 туристов из Индонезии, постепенно расширяя проект на другие регионы: Санкт-Петербург, Мурманск, Байкал. Также мы готовы работать с паломническими группами", — пояснила руководитель отдела въездного туризма туроператора FUN&SUN Екатерина Казьмина.

Она добавила, что организация ознакомительного тура стала для компании хорошим опытом, который помог лучше понимать особенности индонезийского рынка и потребности туристов.

"При формировании туров для гостей из островного государства будем ориентироваться на 3 основных фактора: выбор объектов размещения с высоким уровнем сервиса, наличие молельных комнат в аэропортах и точках питания, учет в программах времени для съемки для фото и видео контента", — рассказала Казьмина.