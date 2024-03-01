Как сообщает пресс-служба музея, выставка представит музейную коллекцию советского политического фарфора.

Экспозиция демонстрирует развитие и трансформацию идей агитации и пропаганды на протяжении всего времени существования советского государства. Изображение на тарелках, вазах, чашах коммунистических лозунгов, символики и портретов революционных деятелей положило начало формированию такого явления, как агитационный фарфор.

Посетители музея смогут увидеть произведения мастеров Государственного фарфорового завода, которые под руководством художника и мастера орнамента Сергея Чехонина сумели воплотить яркие образцы искусства агитационного характера.

На выставке можно изучить произведения 1930-1960-х годов, периода расцвета советского фарфора. В этот момент революционная тематика ушла на второй план, а художники переключились на изображение сюжетов из жизни советского общества. На смену пришло новое поколение художников — Криммер, Лепорская, Семенов, чьи работы можно посмотреть на выставке.

Зрители познакомятся с редкими авторскими, произведениями мастеров, среди которых Сергей Чехонин, Наталия Данько, Натан Альтман, Михаил Адамович, Рудольф Вильде и многих другие.