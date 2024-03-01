"Железнодорожные тарифы в плацкартных и общих вагонах индексируют каждый год на уровне не выше инфляции. Обычно это 4% и раз в году. Но в 2022 году проиндексировали несколько раз. За год тарифы в итоге были увеличены на 10,8%. С 1 января 2023 года проиндексировали на 8,1%, плюс с 1 декабря 2023 года еще на 10,75%. Соответственно, за два года мы имеем рост тарифов более чем на 30%", — сказала она.

В РСТ отмечают, что следующее повышение цен запланировано на 1 января 2025 года – на 7,5%.

"ФАС заявляет, что эта мера позволит обновить подвижной пассажирский состав. Туроператоры надеются, что обновление коснется, в первую очередь, плацкартных вагонов. В ноябре 2022 года правительство одобрило инвестпрограмму РЖД на 2023 год объемом более 1 трлн рублей, из них 15 млрд – на приобретение 225 пассажирских вагонов", — пояснила Старцева.

По ее словам, произошла индексация не только тарифов, но и сборов, и платы за услуги в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении. В том числе, заявочного сбора по организованной перевозке, с которой работают туроператоры.

Старцева напомнила, что на железнодорожные билеты в купейном сегменте действует динамическое ценообразование, когда цены формируются в зависимости от спроса.

"Учитывая, что многие аэропорты до сих пор закрыты, мы наблюдаем «вынужденный» спрос, который никак нельзя полностью считать рыночным, а это значит, что купе станут дорогими для пассажиров, и они предпочтут плацкартный сегмент. Соответственно, проблема с доступностью мест для туристических групп встанет для нас опять очень остро", — пояснила она.

По словам эксперта, комиссия РСТ по железнодорожному транспорту подготовила проект письма в ФАС от имени объединения, в котором выразила озабоченность ситуацией с групповой перевозкой.