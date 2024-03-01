Речь идет об участке дороги с 5 по 15 км, проходящем по территории Майминского района Республики Алтай. Дорога 4-й категории будет двухполосной, асфальтобетонной, она спроектирована в расчете на движение со скоростью до 80 км/час (в горной местности — до 40 км/час).

Как указывается в документации, участок дороги "со всех сторон ограничен горами низкой и средней высоты".

Согласно условиям тендера, подрядчик должен выполнить строительные работы в два этапа, до 14 ноября 2025 года.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 401 млн рублей.

Проектируемая автомобильная дорога Урлу-Аспак — Каракол (31,5 км) расположена в Майминском, Чемальском и Чойском районах Республики Алтай. Она отходит от существующей дороги Бирюля — Урлу-Аспак и далее проходит по западной окраине села Урлу-Аспак по новому направлению в сторону Каракольских озер в Чемальском районе.

Ранее власти региона сообщали, что в 2020 году были построены первые 5 км трассы Урлу-Аспак — Каракол. В 2022 году правительство Республики Алтай сообщило о вводе уже двух участков дороги общей протяженностью 7 км.

Каракольские озера являются одной из самых популярных достопримечательностей Горного Алтая. Прямой дороги туда нет. В настоящее время туристы добираются до высокогорных озер, проехав по Чемальскому тракту до села Элекмонар, откуда их забирают специально подготовленные грузовики.