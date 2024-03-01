Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что чаще всех так поступить планируют сограждане с ежемесячным доходом от 50 тыс. до 99 тыс. 999 рублей.

В свою очередь, почти две трети респондентов (64%) не намерены продлевать себе отдых к предстоящим праздничным выходным, 13% участников опроса не приняли окончательное решение по этому поводу. И еще оставшиеся 13% опрошенных отметили, что работают по сменному графику.

Опрос был проведен 22-28 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 360 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.