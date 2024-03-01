"26 февраля в небе над Нижне-Свирским заповедником была отмечена первая стая лебедей-кликунов. В нынешнем сезоне их пролет начался аномально рано. Средние сроки появления лебедей варьируются в пределах середины марта — первой половины апреля, а продолжаются весенние миграционные перемещения по первую декаду июня", — говорится в сообщении.

Весной птицы держат путь от мест зимовок, расположенных чаще всего в западной части Балтийского моря, к местам гнездования — полосе северной тайги и лесотундры от Кольского полуострова до Приполярного Урала.

"Заповедные земли сейчас кликуны проходят транзитом, так как все водные объекты еще покрыты льдом, а значит нет пригодных мест для отдыха и кормежки. С таянием ледового покрова ситуация изменится: пернатые красавцы начнут останавливаться на отдых на территории заповедника", — отмечают в заповеднике.

В учреждении добавили, что в последнее столетие кликуны почти перестали гнездиться на Северо-Западе. Специалисты связывают это с увлечением антропогенной нагрузки. Однако на некоторых водоемах Ленинградской области все-таки регистрируются случаи выведения птенцов. Так, уже в течение нескольких лет сотрудники Нижне-Свирского заповедника отмечают лебединую семью на охраняемой территории — в заливе Лахта.