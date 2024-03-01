"Зимние штормы, обрушившиеся на морское побережье Калининградской области в этот сезон, нанесли определенный ущерб береговой инфраструктуре в районе некоторых городов и поселков. Но непогода не смогла помешать ведению работ при ремонте старого променада в Светлогорске. Они идут с небольшим опережением графика. На сегодня готовность приморской набережной составляет около 47% от общего объема работ", — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что строители планируют этим летом довести готовность объекта до такой степени, что появится возможность открыть для пешеходного движения часть променада.

По информации ГБУ КО "Балтберегозащита", сегодня подрядчик выполняет армирование волногасящей камеры, бетонирование фасадных элементов, армирование плиты под солнечные часы, монтаж опалубки и армирование плит перекрытия. Речь идет об основных элементах променада.

Ранее сообщалось, что в январе 2019 года несколько сильных штормов разрушили часть старого променада в Светлогорске. Это произошло после того, как море полностью смыло пляж, служивший естественной защитой променада.

Капитальный ремонт променада протяженностью 500 метров планируют закончить к концу 2024 года. Общая стоимость работ составляет около 1,5 млрд рублей.

В начале мая 2019 года в Светлогорске был открыт новый променад протяженностью 1200 метров, шириной — от 12 до 30 метров. Он продолжает старый променад, длина которого составляет порядка 500 метров. На его строительство было потрачено 1,4 млрд рублей.