«За последние годы турпоток в Адыгею стабильно растет – ежегодно субъект посещают более полумиллиона туристов. Только в течение новогодних праздников в республике побывали около 100 тыс. человек. При этом общий турпоток может как минимум вдвое увеличиться по итогам реализации якорного проекта – всесезонного горнолыжного экокурорта «Лагонаки». Инвестиции должны составить порядка 60 млрд рублей, включая средства от частных инвесторов», – цитирует пресс-служба вице-премьера его выступление на встрече с главой республики Муратом Кумпиловым.

По словам Чернышенко, сейчас реализуется первый этап проекта с возведением комплекса гостиниц почти на 700 номеров, также будут построены 6 подвесных канатных дорог и более 25 км горнолыжных трасс. По итогам будет создано не менее 2 тыс. рабочих мест.

«Для республики туризм – стратегически важная отрасль. На сегодня в регионе представлены такие туристские направления, как экотуризм, событийный и гастрономический туризм, развивается сельский туризм. Сейчас возводится обеспечивающая инфраструктура. На эти цели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» предусмотрено 6,6 млрд рублей», – рассказал Кумпилов.

Кроме того, в Адыгее получили поддержку восемь проектов создания модульных отелей на общую сумму более 103 млн рублей.

В регионе также развивается школьный турим, а в 2021 году совместно с РЖД в Адыгее запущены два маршрута круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Помимо этого, в этом году планируется начало реализации проекта развития туристического центра Майкопа, на эти цели будет выделена субсидия в объеме почти 97 млн руб.