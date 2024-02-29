Каролина Мартиноли станет гендиректором другого лоукостера — Vueling, которым сейчас руководит Сансавини. Мартиноли занимает должность директора по персоналу в материнской структуре.

Все изменения вступят в силу в апреле этого года.

Помимо Iberia, Vueling и Level в состав группы IAG входят ирландская Aer Lingus и британская British Airways.

Ранее в четверг IAG отчиталась о росте чистой прибыли по итогам 2023 года в 6,2 раза, до 2,66 млрд евро, и об увеличении годовой выручки более чем на четверть, до 29,45 млрд евро.

Акции компании дешевеют на 1,2%. Капитализация авиагруппы за последние двенадцать месяцев увеличилась на 2,3% (до 7,67 млрд фунтов), в то время как британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 3,8%.