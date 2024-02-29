"Выставка в "Новом Иерусалиме" фокусирует внимание зрителей на интересном аспекте — творческом поиске художника, его развитии, в том числе как наставника для младших коллег. Репин, являясь, пожалуй, одним из главных представителей реалистической школы второй половины ХIX — начала ХХ веков, оказал значительное влияние на своих многочисленных учеников, получивших впоследствии всемирное признание", — приводит пресс-служба ведомства слова министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.
На экспозиции представлено 110 работ художника и его учеников из собраний 20 музеев России и четырех частных коллекций. Среди них — "Новый Иерусалим", Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей.
Автор концепции и куратор выставки "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" Ксения Новохатько отметила, что во время подготовки выставки организаторы использовали воспоминаниям учеников о мастере. Эти воспоминания легли в основу концепции и сценария.
Выставка продлится до 28 июля.