На экспозиции представлено 110 работ художника и его учеников из собраний 20 музеев России и четырех частных коллекций. Среди них — "Новый Иерусалим", Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина, Русский музей, Музей русского импрессионизма, Ярославский художественный музей.

Автор концепции и куратор выставки "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" Ксения Новохатько отметила, что во время подготовки выставки организаторы использовали воспоминаниям учеников о мастере. Эти воспоминания легли в основу концепции и сценария.

Выставка продлится до 28 июля.