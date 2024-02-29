"Государство продает Nordica, поскольку компания предлагает только аутсорсинговые услуги, и нет оснований предполагать, что она может начать предлагать услуги перелетов из Таллинна. Поэтому авиакомпания не имеет стратегического значения для эстонского государства", — говорится в пресс-релизе.

Решение правительства создает предпосылки для того, чтобы после получения обязательных к исполнению предложений провести более детальные переговоры с инвесторами и подписать договор о передаче государственных активов. Ожидается, что предложения будут представлены советнику по приватизации до 8 марта.

Пресс-служба уточняет, что NAG была основана в октябре 2015 года (когда правительство искало возможность создать преемника обанкротившегося флагманского авиаперевозчика Estonian Air — ИФ). При создании компании основными целями были обеспечение авиасообщения с Таллином, создание конкуренции на авиационном рынке и коммерчески устойчивая деятельность.

"За почти восемь лет судьба компании несколько раз существенно менялась. Первое серьезное изменение в работе произошло в 2019 году, когда NAG прекратила полеты из Таллина, поскольку изменившийся к тому времени с приходом международных авиаперевозчиков рынок уже не позволял ей выгодно конкурировать. Затем, в 2020 году, и NAG, и вся авиационная отрасль пострадали от кризиса COVID, для смягчения последствий которого компании в октябре 2020 года было решено предоставить государственную помощь. Одним из условий ее выделения было то, что компания не должна вести убыточную деятельность. Учитывая текущую ситуацию в Таллинском аэропорту, условия запрета на оказание госпомощи означает, что NAG не сможет начать полеты из/в Эстонию", — поясняется в сообщении.

Консолидированный чистый убыток группы за прошлый год составил 19,1 млн евро.

Правительство Эстонии недостаточно компетентно, чтобы выступать в качестве владельца сложного авиационного бизнеса, пришел к выводу национальный аудитор страны после проверки бизнеса Nordica.

"Как показал специальный аудит, компания плохо управлялась государством в прошедшие периоды. Государство выделяет аэропорту Таллина дополнительные средства на поддержание необходимого Эстонии сообщения — 14,5 млн евро в ближайшие годы", — сказал заместитель генерального секретаря по мобильности министерства климата Сандер Салму.

В группу Nordic Aviation, являющуюся поставщиком услуг аренды самолетов, экипажей, технического обслуживания и страхования (ACMI, Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), входят авиакомпании Nordica (авиаперевозки для других авиакомпаний) и Xfly (региональное обслуживание рейсов других авиакомпаний), а также Nordic Aviation Advisory OU, предлагающая консалтинговые услуги.