«Иран по-прежнему остается страной немассового спроса среди туристов. Росту турпотока мешают отсутствие активной маркетинговой кампании со стороны Ирана на российском туррынке, а также далеко не бюджетные цены на организованный отдых. Однако в 2024 году стоимость путешествия в Иран снизилась: авиаперевозка подешевела, а местные принимающие компании снизили цены на свои услуги», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, в прошлом году купить экскурсионный тур в Иран на двоих можно было в среднем за 200-215 тыс. рублей без учета перелета. Сейчас за такую сумму можно купить тур на двоих уже с перелетом. Билеты на самолет из Москвы в Тегеран и обратно доступны в начале марта за 27 тыс. рублей на человека.

По данным туроператоров, спрос на Иран можно назвать умеренным, есть единичные заявки на весну.

В ассоциации уточнили, что российские туристы чаще всего приобретают экскурсионные туры в Иран, а вот пляжный отдых в стране не востребован. В стране нет классических пляжных отелей, а пляжи для мужчин и женщин – раздельные.