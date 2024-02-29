"Состоялись торги по продаже нежилого двенадцатиэтажного здания Sunflower Park площадью 10 136,5 кв.м в районе Центральное Чертаново по адресу: ул.Кировоградская, 11. Цена продажи — 1,01 млрд рублей. Победитель — ООО "Паритет", — говорится в сообщении РАД, на площадке которого состоялись торги посредством публичного предложения.

На момент продажи объект был полностью сдан в аренду (до 2031 года) под современный парк-отель 4* Sunflower Park на 245 номеров, с тремя конференц-залами, рестораном и фитнес-центром. На прилегающей территории есть парковка на 80 мест. "Фактически, покупатель приобрел готовый гостиничный бизнес с высоким потенциалом увеличения доходности", — отметила заместитель генерального директора РАД Ольга Желудкова.