"В Калининградской области за счет притока очень теплых воздушных масс из Атлантики температура двузначная: 1 марта — плюс 12-14 градусов. В Крыму и в континентальных районах Краснодарского края температура плюс 13-15 градусов. На побережье в Крыму даже до плюс 18, а на Черноморском побережье Кавказа — плюс 15-17 градусов", — сказал Вильфанд.

По его словам, в этих регионах ожидается весенняя температура в общепринятом понимании. Вильфанд добавил, что, по расчетам, в Москве и в центре Европейской России такие температуры ожидаются только во второй половине апреля.