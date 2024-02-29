По словам генерального директора компании «Индия-тур» Юрия Бхарата, сейчас на программы аюрведы в штат Керала выезжает примерно такое же количество туристов, как до пандемии.

«Такие туры всегда востребованы, и мы стараемся предлагать больше современных аюрведических комплексов», — сказал он.

Эксперт также отметил, что в высокий сезон с января по март индийские отели практически полностью загружены. В страну вновь поехали европейцы, в первую очередь немецкие туристы. А в отелях штата Керала стало много гостей из Казахстана. Такой рост создает трудности с бронированием мест в популярных отелях.

В компании «Квинта тур» продажи Индии этой зимой – на уровне прошлого года. Как сообщила начальник профильного отдела Елена Миролюбова, обычно россияне покупают экскурсионные туры в сочетании с пляжным отдыхом либо аюрведические программы в Кералу.

Как сообщила руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM Group Юлия Соколова, в сегменте дорогих туров спрос в этом году вырос в три раза.

«Популярностью пользуются классические экскурсионные программы на базе пятизвездочных отелей, в частности, по Золотому треугольнику Дели – Агра — Джайпур, оздоровительные поездки в Кералу и бизнес-туры Дели – Мумбай. В Гоа у нас востребованы только дорогие пляжные туры с размещением в отелях брендов St.Regis, ITC Hotels, откуда туристы выезжают на экскурсии», — говорит она.

По данным Росстата, в 2023 году Индию с целью туризма посетили 70 тыс. российских граждан. Это вдвое больше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем в допандемийном 2019 году.