"В нашем зоопарке содержатся более двух тысяч животных. И каждое имеет свои любимые предметы и вещи, которые являются для них не только игрушками, но и полезными тренажерами для сохранения природных инстинктов и навыков. Посетители постоянно могут видеть, удивляться и радоваться, как животные используют различные вещи из быта людей. И потому мы составили "лист желаний" из таких предметов", — сказала Михайлова.

По её словам, к примеру, небольшие пластиковые бочки очень уважают орангутаны: самец Антон любит сидеть на таком "троне", а маленький Оле с радостью напялит её на голову. Гамаки популярны у колобусов, а картонные и бамбуковые трубки — вообще универсальная вещь, из них делают игрушки для обезьян, трубкозуба, хищников и птиц. А вот взрослому лемуру Максимусу очень нужен гамак.

"Люди даже не представляют, какие возможностями обладает обычный джутовый мешок, к примеру, из под сахара, для многих наших подопечных. А он может быть добычей, игрушкой, укрытием, лежанкой и даже одеждой. Мешки из натуральных тканей регулярно рвут, терзают, ловят и натягивают себе на голову все, начиная от орангутанов и заканчивая львицами. Но при таком подходе мешку долго не продержаться. Буквально "горят" на рабочем месте и постоянно требуются", — добавила Михайлова.

Жителей Калининграда просят изучить "лист желаний", который сделает жизнь животных гораздо интереснее, лучше и комфортнее. Как такие подарки используются не по прямому назначению, потенциальные дарители могут увидеть на страницах зоопарка в социальных сетях, заключила пресс-секретарь.