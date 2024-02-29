"Железнодорожные вокзалы Адлер, Олимпийский парк и Сочи сейчас находятся в самом центре событий: сюда днем и ночью прибывают участники и добровольцы из разных городов страны и мира. За время этого масштабного события РЖД планируют перевезти почти 14 тыс. российских и 4 тыс. иностранных участников, а также более 4 тыс. волонтёров", — говорится в сообщении.

Для помощи в организации фестиваля в Сочи уже несколько дней работают волонтеры СКЖД. "Волонтеры РЖД встречают делегатов, сопровождают их и создают атмосферу праздника. В свободное от работы время добровольцы заняты в командообразующих программах и обучающих сессиях, участвуют в дискуссиях о развитии корпоративного волонтерства", — отмечается в сообщении.