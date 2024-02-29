Отмечается, что в Петербурге проживают 55 тысяч семей, которые имеют трех и более детей.
"Для многодетных семей установлены единые социальные гарантии — пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. В городе также действуют дополнительные меры поддержки — это региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирских микроавтобусов. Также детям из таких семей полностью оплачивают отдых в летних лагерях", — сказал губернатор.
Он напомнил, что за последние пять лет число многодетных семей увеличилось в 1,3 раза.
"Такой существенный рост произошел, в том числе, благодаря созданию и развитию в Петербурге эффективной системы социальной поддержки. Она реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Включенные в программу мероприятия ориентированы на все категории семей с детьми и охватывают как молодых, так и будущих родителей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2023 год ежемесячные и единовременные денежные выплаты и пособия получили более 166 тысяч семей на общую сумму 15 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что будет запущен новый нацпроект "Семья".