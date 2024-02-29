"По указу президента 2024 год объявлен Годом семьи. В Петербурге пройдет целая серия мероприятий, посвященный семье. В их числе: Форум клиник репродуктивного здоровья, региональный фестиваль "Россия начинается с семьи!", награждение многодетных семей медалью ордена "Родительская слава" и почетным званием Санкт Петербурга "За заслуги в воспитании детей", проведение тематических смен в детских лагерях отдыха, фестиваль "Это главное слово — Семья!", городской фотопроект "Дела семейные...", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Петербурге проживают 55 тысяч семей, которые имеют трех и более детей.

"Для многодетных семей установлены единые социальные гарантии — пособия, выплаты, бесплатное посещение музеев и многое другое. В городе также действуют дополнительные меры поддержки — это региональный материнский капитал, земельный капитал и предоставление пассажирских микроавтобусов. Также детям из таких семей полностью оплачивают отдых в летних лагерях", — сказал губернатор.

Он напомнил, что за последние пять лет число многодетных семей увеличилось в 1,3 раза.

"Такой существенный рост произошел, в том числе, благодаря созданию и развитию в Петербурге эффективной системы социальной поддержки. Она реализуется в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Включенные в программу мероприятия ориентированы на все категории семей с детьми и охватывают как молодых, так и будущих родителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2023 год ежемесячные и единовременные денежные выплаты и пособия получили более 166 тысяч семей на общую сумму 15 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что будет запущен новый нацпроект "Семья".