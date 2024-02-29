"Перевозки лошадей Пржевальского из Европы в Казахстан состоятся в этом году в рамках нового международного проекта "Возвращение диких лошадей". Два самолета CASA C-295 ВВС Чехии с восемью лошадьми на борту взлетят 2 июня из Праги (Чехия) и из Берлина (Германия). После двух остановок они приземлятся в Аркалыке в Центральном Казахстане", — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Со слов директора Пражского зоопарка Мирослава Бобека, после успешной реинтродукции в Монголию, где восстановленная популяция процветает, к ним обратилось правительство Казахстана с той же целью.

"В наших планах в течение следующих пяти лет перевезти в степь Алтын Далы около 40 лошадей", — сказал Бобек, слова которого приводятся в сообщении.

В свою очередь председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Казахстана Данияр Тургамбаев заявил, что его ведомство "настроено на полную реализацию видения, изложенного в ходе казахстанско-чешского бизнес-форума в Астане, где 24 апреля 2023 года Комитет лесного хозяйства и животного мира и Пражский зоопарк подписали меморандум о совместном возвращении диких лошадей в степь".

Лошадь Пржевальского полностью исчезла из дикой природы в конце 1960-х годов. Специальные программы разведения европейских зоопарков позволили создать в неволе достаточно сильную популяцию, чтобы ее можно было реинтродуцировать в страны, где раньше обитал вид. Дикие лошади будут реинтродуцированы в Казахстан с использованием успешного опыта предыдущих реинтродукций Пражского зоопарка в Монголию.

Зоной выпуска лошадей выбрана степная территория государственного природного резервата "Алтын Дала" в Костанайской области. Резерват создан в 2012 году, его общая площадь составляет 489 тыс. 766 га.

Проект по реинтродукции лошадей Пржевальского осуществляется в партнерстве между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Казахстана, Пражским зоопарком, Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия, Франкфуртским зоологическим обществом, Нюрнбергским зоопарком, Берлинским зоопарком и Национальным парком "Хортобадь". 28 февраля между партнерами был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором изложены обязательства по реинтродукции не менее 40 диких лошадей из Европы в Казахстан в течение следующих 4-5 лет.