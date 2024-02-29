Как сообщил глава курорта Алексей Копайгородский на церемонии ввода объекта в эксплуатацию, газопровод построен "в рекордно короткие сроки", его строительство дало возможность подключиться к газу почти 1,5 тыс. домовладений, а также к нескольким социальным объектам поселка.

Отмечается, что в 2024 году планируется приступить к строительству газопроводов к курортным поселкам Сочи — Якорная Щель и Лоо, Головинка.

Всего в рамках программы газификации запланировано подключить к системе газоснабжения 26 населенных пунктов Сочи.

В ноябре 2022 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к председателю совета директоров ПАО "Газпром" Виктору Зубкову с предложением включить в программу газификации региона до 2026 года ряд горных населенных пунктов Сочи.

"Предлагаю включить в инвестиционную программу "Газпрома" ряд муниципалитетов, в первую очередь, со сложным горным рельефом. Рассчитываем, что удастся решить вопрос газификации, а значит, существенно улучшить качество жизни людей", — говорил Кондратьев на совещании в Сочи.

Вардане — небольшой курортный поселок в Лазаревском районе Сочи. Расположен в узкой приморской полосе и с трех сторон окружен горами и хребтами. Рельеф на территории поселка преимущественно холмистый. Через Вардане проходят федеральная автотрасса А-147 "Джубга-Сочи" и ветка Северо-Кавказской железной дороги.

Сочи в последние годы является популярным курортом на Черноморском побережье. По итогам прошлого года турпоток на курорт превысил 7 млн человек.

Как сообщалось, в апреле 2023 года ПАО "Газпром" и администрация Краснодарского края подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. В общей сложности предполагается строительство более 1,3 тыс. км межпоселковых и распределительных газопроводов для газификации 22,7 тыс. домовладений и 25 котельных в 77 населенных пунктах края. По итогам реализации программы будет проведено техническое перевооружение и реконструкция 28 ГРС, реконструировано 11 и построено два газопровода-отвода от ГРС.

В свою очередь Краснодарский край обеспечит строительство 305 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 8,1 тыс. домовладений, 18 котельных и предприятий.

В настоящее время уровень газификации в регионе составляет 85%.