По его словам, в настоящее время на федеральных автодорогах насчитывается около 120 легальных объектов дорожного сервиса, а также свыше 100 нелегальных.

Как уточнил Муравьев "Интерфаксу", легальные объекты — "это, в лучшем случае, очень хорошие заправочные станции крупных операторов, которые полностью соответствуют всем необходимым требованиям современной автозаправочной станции".

"Остальное — это объекты, которые официально примыкают к федеральной автодороге, имеют всю необходимую разрешительную документацию, но их качество, наверное, оставляет желать лучшего. Мы готовы способствовать (улучшению таких объектов — ИФ), но тут уже всё-таки — зона ответственности бизнеса, региональных властей, для того чтобы привести их в порядок", — уточнил Муравьев.

По его словам, в настоящее время обсуждается необходимость создания единого стандарта предоставления услуг придорожного сервиса на территории субъекта.

"Чтобы все выглядели в соответствии с установленным дизайн-кодом, в какой-то единой концепции, которую с архитектурной точки зрения можно и нужно проработать. Чтобы, передвигаясь по дороге, смотреть не только на красивые горы, но и на красивые объекты", — добавил глава терведомства.

Он также уточнил, что нелегальные объекты придорожного сервиса собственникам предлагается привести в нормативное и безопасное состояние.

"Те объекты, которые отказываются это делать, конечно же, они должны будут демонтированы по решению суда или демонтированы уже бесхозные объекты сервиса. Такая работа на уровне субъекта ведется, это зона ответственности муниципалитетов, вдоль которых пролегает федеральная автомобильная дорога" — пояснил Муравьев.

В качестве примера он привел демонтаж нелегального объекта сервиса на федеральной дороге Челябинск- Екатеринбург в районе поселка Тюбук.