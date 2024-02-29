Вылеты запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing-737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест. Отправление из Уфы планируется в 05:25 местного времени. Продолжительность полета составит 3 часа.

Nordwind приступил к полетной программе по маршруту Уфа-Ходжент в 2021 году. В 2023 году перевозчик выполнял перелеты с 28 апреля с частотой один рейс в неделю (по пятницам).

Кроме того, с 5 марта 2024 года авиакомпания увеличивает число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Полеты запланированы по вторникам и пятницам на самолетах Boeing-737-800 и A321neo. Вылет из Уфы — в 06:55 местного времени. Продолжительность полета составит 2 часа 40 минут.

Базовыми аэропортами Nordwind являются "Шереметьево", "Пулково", аэропорты Сочи, Казани и Махачкалы.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.