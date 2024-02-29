"Нужно повысить так называемую авиационную мобильность граждан. К 2030 году интенсивность авиасообщения в России должна вырасти в 1,5 раза к уровню прошлого года. Для этого планируем ускорить развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения", — сказал Путин в четверг в ходе послания Федеральному Собранию.

"И здесь перед правительством стоят конкретные задачи: за 6 лет провести модернизацию инфраструктуру не менее 75 аэропортов, это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 млрд руб. — это будет прямое бюджетное финансирование", — добавил он.

В прошлом году авиакомпании РФ перевезли 105,4 млн пассажиров (+11%): 83 млн — внутри страны (+6,8%), 22,4 млн — за рубеж (+28%). Согласно комплексной программе развития авиатранспорта РФ, в 2030 году общий пассажиропоток ожидается на уровне 121,3 млн.