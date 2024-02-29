Как сообщается в пресс-релизе группы, чистая прибыль составила 2,655 млрд евро против 431 млн евро в 2022 году. Доналоговая прибыль повысилась до 3,06 млрд евро с 415 млн евро.

Аналитики в среднем оценивали чистую прибыль в 2,31 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Выручка IAG в прошлом году поднялась на 27,7% и достигла 29,453 млрд евро по сравнению с 23,066 млрд евро в 2022 году.

Операционная прибыль без учета разовых факторов (показатель, который группа считает наиболее показательным) выросла до 3,507 млрд евро с 1,247 млрд евро. Консенсус-прогноз, представленный самой IAG, предполагал 3,31-3,84 млрд евро.

В 2023 году компания перевезла 115,559 млн пассажиров, на 22% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов поднялась до 85,3% с 81,8%.

Кроме того, IAG за минувший год сократила чистую задолженность на 1,14 млрд евро — до 9,245 млрд евро.

Авиагруппа ожидает дальнейшего повышения спроса, отмечая, что объем бронирования на первый квартал 2024 года уже составляет 92%, на первое полугодие — 62%.

Котировки акций IAG растут в четверг на 1,2%. Капитализация авиагруппы за последние двенадцать месяцев увеличилась на 2,3% (до 7,67 млрд фунтов), в то время как британский фондовый индекс FTSE 100 потерял 3,8%.

В группу входят авиакомпании Aer Lingus (Ирландия), British Airways (Великобритания), Iberia (Испания), лоукостеры Level и Vueling.