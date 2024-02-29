Говоря о развитии инфраструктуры туризма в стране в ближайшие годы, он напомнил, что в результате реализации проекта «Пять морей» современные гостиничные комплексы появятся на побережье Байкала, Каспийского моря, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей.

«Только этот проект позволит увеличить внутренний турпоток еще на 10 миллионов человек в год. А в целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север до 2030 года турпоток должен практически удвоиться, до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет», — сказал президент в четверг в послании к Федеральному Собранию.

Путин подчеркнул, что при создании круглогодичного курорта на Байкале необходимо придерживаться принципа «ноль загрязнения», то есть полного отсутствия отходов и неочищенных стоков озера.

Он также сообщил, что к 2030 году во всех национальных парках страны будет создана инфраструктура для экологического туризма, включая экотропы и пешие маршруты, площадки для отдыха, музеи и визит-центры.