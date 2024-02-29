Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 два раза в неделю: из Красноярска в Махачкалу — по понедельникам и четвергам, обратно — по воскресеньям и средам.

Вылеты из Красноярска будут осуществляться в 06:45 по местному времени, прилет в Махачкалу — в 07:55. Вылет в обратном направлении будет осуществляться в 21:00 по местному времени, прилет — в 05:45.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, компания прекращала полеты по данному рейсу в осенне-зимний период.

Ранее сообщалось, что Nordwind Airlines запустила рейс Красноярск-Махачкала весной 2023 года. Согласно расписанию на сайте красноярского аэропорта, в настоящее время Nordwind Airlines — единственная авиакомпания, планирующая летать в столицу Дагестана в весенне-летний период.