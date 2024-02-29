«Чтобы помочь туристам добраться до популярного черноморского курорта, туроператор «Интурист» с 3 июня запускает автобусные туры в Анапу (Джемете и Витязево) из Москвы и еще трех городов ЦФО: Иваново, Суздаля и Владимира. В Туапсинский район автобусные туры «Интуриста» будут осуществляться с 8 июня по 20 сентября. Продолжительность заездов – 10, 11 и 12 ночей», — говорится в сообщении.

Как отметили в «Интуристе», время в пути по дороге из Москвы в Анапу составит порядка 21-22 часов. В стоимость проезда включен багаж (до 25 кг), также в салоне можно будет зарядить телефон. Выбор места в автобусе будет платным. Каждые 3-5 часов предусмотрены санитарные остановки. Все пассажиры рейса будут застрахованы.