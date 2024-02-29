Забастовка, созванная профсоюзом Verdi, затронула работников метрополитена, автобусов, трамваев. Она началась в 3:00 по местному времени (5:00 мск) и продлится 35 часов — до 14:00 (16:00 мск) 1 марта.

Еще одна длительная забастовка проходит в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ. Она затронула порядка 30 муниципальных транспортных компаний, не работают трамваи и метрополитен.

Среди главных требований профсоюза Verdi — сокращение рабочих часов в неделю, увеличение времени отдыха между трудовыми сменами, дополнительные выходные для сотрудников, работающих в ночные и вахтовые смены. Переговоры ведутся по соглашениям примерно для 90 тыс. сотрудников.

Предыдущая аналогичная забастовка сотрудников общественного транспорта состоялась в Германии во всех землях, кроме Баварии, 2 февраля.