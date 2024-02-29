"Выявленный показатель даже не приближен к эпидпорогу и исключает наличие на наших курортах какой-либо эпидемии", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Роспотребнадзор провел проверку на объектах общепита на территории туркомплексов Домбай и Архыз после жалоб от туристов.

"В настоящее время у нас на рассмотрении находятся семь жалоб от туристов, посетивших горнолыжные курорты Архыз и Домбай в период январь — февраль 2024 года. Мы внимательно относимся к жалобам туристов и по данным обращениям возбуждены и проводятся санитарно-эпидемиологические расследования", — приводятся в сообщении слова главы регионального управления Роспотребнадзора Cергея Бескакотова.

Также проведена проверка питьевой воды, отобранной из водопроводных сетей курортов. Она отвечает требованиям санитарных правил и нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, отметили в ведомстве.