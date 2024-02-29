"Программу "Больше, чем экскурсии" на русском, английском, китайском, испанском, арабском и французском языках реализуют на Всемирном фестивале молодежи", — говорится в сообщении.

Гости познакомятся с историей и достижениями ФТ "Сириус", культурой регионов России и возможностями для самореализации молодого поколения.

"Посетить их смогут в том числе гости с ограниченными возможностями здоровья", — отмечается в сообщении.

Среди 12 маршрутов ВФМ-2024 — пешеходная экскурсия "История места" по федеральной территории "Сириус", автобусная экскурсия, посвященная истории и легендам Чёрного моря, маршруты по горнолыжному курорту "Роза Хутор".

Проводить экскурсии на Всемирном фестивале молодёжи будут 300 лучших экскурсоводов со всей России. Среди них не только действующие гиды, но и студенты, педагоги, предприниматели, ученые и сотрудники культурных, спортивных учреждений.