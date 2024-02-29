"На территории парка появятся входные группы, прогулочная и спортивная зоны, скейт-парк и универсальные площадки. Также планируется обустроить зону для проведения массовых мероприятий. На территории будут обустроены комфортные зоны отдыха с сидениями для времени препровождения в тени деревьев", — отмечает пресс-служба министерства.

В администрации городского округа "Интерфаксу" в свою очередь уточнили, что в парке появятся веревочный городок, навес с качелями и спортплощадки. Также здесь появятся площадка для массовых мероприятий, детская площадка, площадки для волейбола, баскетбола, фитнеса, теннисный корт, велодорожки.

Отмечается, что на территории будет выполнено озеленение, установят фонари и скамейки, обустроят дорожно-тропиночную сеть.

Активные работы в парке начнутся в мае и завершатся не позднее октября. Они пройдут по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".