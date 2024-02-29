Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил 256 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 496 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Операционный убыток составил 56 млн евро против операционной прибыли в 134 млн евро годом ранее. Потери авиакомпании в связи с напряженностью в Африке и на Ближнем Востоке составили 65 млн евро.

Квартальная выручка увеличилась на 3,9%, до 7,41 млрд евро.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит сама Air France-KLM, предполагал, что она зафиксирует чистый убыток в размере 82 млн евро, операционную прибыль в 88 млн евро и выручку в 7,45 млрд евро.

За прошедший квартал авиакомпании группы перевезли 22,3 млн пассажиров, что на 6,4% превысило показатель за тот же период 2022 года. Загруженность рейсов уменьшилась до 85,3% с 85,9%.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль Air France-KLM выросла на 28%, до 934 млн евро, выручка увеличилась на 14%, до рекордных 30,02 млрд евро.

Провозные ёмкости компании в прошлом году составляли 93% от уровней доковидного 2019 года. Она ожидает, что в текущем году они увеличатся на 5% по сравнению с 2023 годом.

Акции Air France-KLM теряют в цене 7% в ходе торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 39,8%.