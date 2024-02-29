В частности, речь идет о вводе гостиницы с номерным фондом 253 номера в Московском районе города. При этом суммарно 18 апарт-комплексов рассчитаны на 4,9 тыс. юнитов.

Ввод анонсированных средств размещения в эксплуатацию может увеличить долю сервисных апартаментов в структуре предложения с 35% до 46%. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы количество юнитов в апарт-отелях может превысить число номеров в гостиницах.

"Повышенный интерес к сегменту апарт-отелей с сервисом объясняется следующем: девелопер уменьшает затраты на кредитование за счет поступления средств с продажи юнитов, инвестор приобретает недвижимость с небольшим порогом входа и пассивным доходом на уровне 10% годовых, а оператор получает доход с управления объектом. Для бюджетного туриста этот вариант размещения также является оптимальным с финансовой точки зрения", — приводятся в исследовании слова партнера, регионального директора департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольги Широковой.

По итогам 2023 года в Петербурге появилось три новые гостиницы на 189 номеров и семь апарт-отелей на 2,1 тыс. юнитов.