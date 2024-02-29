"Нет, до конца (2024 — ИФ) года не будет", — сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию.

По его словам, поставки будут перенесены на 2025 или 2026 год: "Да, скорее всего (на 2025 год — ИФ) — может быть, даже на 2026 год".

"У нас испытания еще не завершены, — пояснил Чемезов. — Как испытания завершим, по результатам сразу (...) Мы все-таки беспокоимся о безопасности всех нас — мы же летать будем на этих самолетах".

Когда именно планируется завершить испытания МС-21, он не уточнил. "Мы хотели бы максимально быстро (завершить — ИФ), но сейчас я не могу сказать... Ждем", — сказал глава "Ростеха".

МС-21 — семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney.

Версия самолета с иностранным мотором и крылом — МС-21-300 — получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022 года — их получателем была выбрана авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). После введения в 2022 году из-за событий на Украине антироссийских санкций сроки поставок лайнеров съехали на 2024 год. Предполагалось, что все выпускаемые для продаж МС-21 будут оснащены только ПД-14.