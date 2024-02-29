Решение было принято в соответствии с краевым законом "О почетных званиях населенных пунктов Ставропольского края".

"В годы Великой Отечественной войны Кисловодск стал городом-госпиталем и был подчинен одной миссии — восстановлению здоровья красноармейцев. Эшелоны с ранеными прибывали с фронта каждый день. К концу июля 1941 года на базе здравниц развернули 37 эвакогоспиталей на 21 тыс. коек", — говорится в сообщении.

Во время немецко-фашистской оккупации города к спасению раненых подключились больницы Красного креста. Значительную часть тяжелораненых домой забрали местные жители.

Всего за время войны госпитали курорта приняли на лечение более 579 тыс. раненых и больных. Свыше 80% солдат после лечения вернулись в строй. В 1980 году за проделанную работу Кисловодск был награжден орденом Отечественной войны I степени.

На данный момент почетные звания "Населенный пункт воинской доблести", "Рубеж воинской доблести", "Город воинской доблести" и "Город военно-исторического наследия" уже присвоены 21 населенному пункту Ставропольского края.