"По итогам конкурса определен подрядчик, который отреставрирует четыре объекта культурного наследия в центре Москвы, в том числе одну из визитных карточек столицы — памятник Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади", — сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Также будут отреставрированы памятники Карлу Марксу на Театральной площади, Николаю Бауману на Елоховской площади и скульптурную композицию "Булыжник — оружие пролетариата" в Парке Декабрьского восстания на улице 1905 года, сообщил заммэра.

По его словам, работы по сохранению объектов культурного наследия проведут в течение 600 дней после подписания контракта.